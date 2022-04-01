Механизированная бригада им. князя Романа Великого уничтожила российскую заряжающую машину от огнеметной системы обстрелов

Об этом сообщает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

"Уже неоднократно сообщалось, что оккупационные войска россиян в войне против Украины пытаются использовать тяжелые огнеметные системы. Их ТОС-1 «Буратино» и ее усовершенствованная версия ТОС-1А «Солнцепек» способны нанести ужасный ущерб и потери гражданскому населению. из комплекса ТОС уже никогда и ничто не зарядит! Она "захлебнулась собственной блевотой" и не нанесет ущерба украинцам. Княжеские воины об этом позаботились!" – написала украинские воины.

Также они добавили, что РФ и "понятия человечности и гуманизма взаимосвязаны так же, как морская свинка и море".

30 марта украинские бойцы захватили российскую тяжелую транспортно-заряжающую машину из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"

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