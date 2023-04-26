MEGOGO отказался от трансляции следующего боя Ломаченко
Украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хэйни
Об этом представители MEGOGO сообщили в комментариях на своей странице в инстаграмме.
"Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни", - говорится в сообщении.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая. Поединок между Ломаченко и Хэйни пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
- 31 марта Василий Ломаченко и Дэвин Хэйни провели первую дуэль взглядов перед боем.
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