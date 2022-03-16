Мега-яхту гендиректора "Роснефти" стоимостью $600 млн задержали в Испании
В Испании задержали мега-яхту гендиректора "Роснефти" Игоря Сечина стоимостью $600 млн
Об этом сообщает Reuters.
По предварительным данным, испанские власти задержали мега-яхту под названием "Crescent", пришвартованную в порту Таррагона в Каталонии.
Полиция сообщила, что судно стоимостью $600 млн предположительно принадлежит Игорю Сечину, руководителю российского нефтяного гиганта "Роснефть".
С недавних пор Сечин находится под санкциями ЕС из-за вторжения РФ в Украину.
По данным сайта мониторинга Marine Traffic, 135-метровая яхта, которую специалисты называют одной из крупнейших в мире, плывет под флагом острова Кайман и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года.
- Напомним, что недавно во Франции была арестована еще одна яхта Сечина.
- Российский олигарх Усманов потерял самую дорогую в мире суперяхту.
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