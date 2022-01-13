Mega Millions США разыграют $325 миллионов в эту пятницу

"Согласно правилам Mega Millions, вам не обязательно быть американским гражданином или резидентом, чтобы играть в американские лотереи, — отмечает Адриан Коорманс, представитель сервиса. — TheLotter действует как служба доставки лотерейных билетов для клиентов со всего мира с 2002 года, а теперь эта услуга доступна и жителям Украины», — добавил Коорманс.



Заявление было сделано после того, как джекпот [в размере 632,6 миллионов долларов] другой популярной американской лотереи Powerball был выигран 5 января этого года участниками из Калифорнии и Висконсина. Выигрышными номерами по результатам того знаменательного тиража стали: 6, 14, 25, 33 и 46, и номер Powerball 17.



Вот как вы можете попытаться выиграть джекпот $325 миллионов из Украины:

"Чтобы принять участие в тираже, вы можете самостоятельно заполнить билет вашими счастливыми номерами, или воспользоваться услугой автовыбора", - говорит Коорманс. "Игра в лотерею онлайн на сайте ничем не отличается от покупки билетов в киосках. На сайте вы можете принять участие в одной из 50 ведущих мировых лотерей, самостоятельно выбрать, сколько полей вы хотите заполнить, и во скольких тиражах принять участие:

1. Зарегистрируйтесь на сайте theLotter.net.

2. Выберите лотерею Mega Millions.

3. Отметьте 6 номеров.

4. Подтвердите покупку.



Официальные лотерейные билеты

Сразу после оформления заказа представители сервиса приобретут официальные билеты Mega Millions в лицензированном лотерейном магазине от имени клиента. Билеты сканируются и загружаются в аккаунт клиента перед розыгрышем.

Право собственности клиента на билеты гарантируется, а сами билеты защищены и могут быть использованы для получения призов, если они окажутся выигрышными. Победителям джекпота, возможно, придется лететь в Соединенные Штаты, чтобы лично забрать свой приз, но в этом случае компания помогает организовать поездку за свой счет.

"Весь процесс полностью прозрачен, все транзакции регистрируются и всегда доступны», — отмечает Коорманс. «TheLotter добавляет небольшую комиссию за обслуживание к стоимости билета, при этом с выигрышных билетов комиссия не взимается. Призовые деньги, выигранные нашими клиентами, полностью принадлежат им!"



Клиенты со всего мира выигрывают в лотереи онлайн

За годы работы сервис выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов более, чем шести миллионам победителям со всего мира.

Наталия из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти номеров Mega Millions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей выигрыш в $1 миллион (приз второй категории). Если бы она угадала еще и дополнительный Mega Ball, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.



Следующий тираж Mega Millions

На сайте еще не было победителей джекпота из Украины, но кто знает? Возможно, это случится уже в эту пятницу. Жители Украины, желающие принять участие в тираже Mega Millions в эту пятницу, с гигантским джекпотом в $325 миллионов – могут купить билеты онлайн прямо сейчас, на сайте theLotter.net.

Желаем удачи!

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