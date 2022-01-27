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Mega Millions разыграет $421 миллион в ночь с пятницы. Узнайте, как принять участие из Украины

27 января, 2022 четверг
09:52
Общество

Топ приз США Mega Millions снова перешел в следующий тираж, достигнув отметки в $421 миллионов долларов. Следующий тираж пройдет в ближайшую пятницу, 28 января, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Поскольку в ходе тиража, который состоялся в минувший вторник, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Mega Millions все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – на сегодняшний день лотерея разыгрывает $421 миллион.

Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-70, и один дополнительный номер ("Mega Millions") от 1 до 25. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.

  • Джекпот Mega Millions достиг 421 млн долларов, это свыше 12 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет в ночь с пятницы, 28 января.

  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Mega Millions из Украины?

Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Mega Millions можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter. 

  • Зарегистрируйтесь на сайте

  • Выберите лотерею Mega Millions из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте. 

  • Отметьте 5 номеров (от 1 до 70) в игровом поле.

  • Выберите 1 номер ‘Mega Millions’ (от 1 до 25) в оранжевой части игрового поля. 

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

“Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Mega Millions, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее”.

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. (Если вы выиграете джекпот, вам нужно будет прилететь в США, чтобы получить приз лично.) Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

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В 2015 году житель Ирака, проживающий в Багдаде, выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс США. История получила широкое освещение в американских СМИ.

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

421 млн долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно.

лотерея
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