Меджлис: впервые в Крыму оккупанты пришли в СИЗО и раздавали повестки крымским татарам
Российские оккупанты раздавали в СИЗО повестки вышедшим на протест крымским татарам после новых массовых обысков и задержаний в оккупированном Крыму
Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный Рефат Чубаров заявил в эфире Еспресо.
"Оккупационная администрация в Крыму усиливает репрессии. Они не видят других механизмов, чтобы удерживать под контролем крымское общество", - сказал он.
Чубаров напомнил, что 24 августа в 4 утра россияне начали массовые обыски в домах крымских татар в Бахчисарае, Бахчисарайском районе.
"Арестовали шестерых крымских татар, их обвиняют в принадлежности к террористическим организациям. 25 и 26 августа, когда люди вышли поддерживать арестованных. 25 числа были арестованы еще 23 крымских татарина. Им оформили протоколы, присудили большие денежные штрафы. Что было новостью, ранее такого было - пришел в СИЗО представитель российского оккупационного военкомата и начал выписывать всем повестки, а там были мужчины, которым было за 50, за 60. Понятно, что все отказались взять эти повестки. Мы видим, что российские оккупанты пытаются сбить у людей желание защищать друг друга угрозами быть мобилизованными в армию РФ. Это впервые они такое осуществили в Крыму", - подытожил глава Меджлиса.
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24 августа с самого утра российские силовики в оккупированном Крыму провели массовые обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел заявило, что День Независимости Украины, для оккупационных властей и коллаборантов в Крыму стал поводом для новой волны репрессий против крымских татар
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