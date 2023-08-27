Меджлис: впервые в Крыму оккупанты пришли в СИЗО и раздавали повестки крымским татарам

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный Рефат Чубаров заявил в эфире Еспресо.

"Оккупационная администрация в Крыму усиливает репрессии. Они не видят других механизмов, чтобы удерживать под контролем крымское общество", - сказал он.

Чубаров напомнил, что 24 августа в 4 утра россияне начали массовые обыски в домах крымских татар в Бахчисарае, Бахчисарайском районе.

"Арестовали шестерых крымских татар, их обвиняют в принадлежности к террористическим организациям. 25 и 26 августа, когда люди вышли поддерживать арестованных. 25 числа были арестованы еще 23 крымских татарина. Им оформили протоколы, присудили большие денежные штрафы. Что было новостью, ранее такого было - пришел в СИЗО представитель российского оккупационного военкомата и начал выписывать всем повестки, а там были мужчины, которым было за 50, за 60. Понятно, что все отказались взять эти повестки. Мы видим, что российские оккупанты пытаются сбить у людей желание защищать друг друга угрозами быть мобилизованными в армию РФ. Это впервые они такое осуществили в Крыму", - подытожил глава Меджлиса.