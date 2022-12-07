Об этом говорится в официальном заявлении главы меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которое он опубликовал у себя на фейсбуке.

Отмечают, что среди 12 стран-членов ПАЧЭС присутствует Россия, представленная в ассамблее депутатами госдумы РФ и членами совета Федерации. В 2014 году они лично голосовали за вторжение России на территорию Украины, что привело к оккупации Крыма и попыткам его аннексировать, которые продолжаются уже девятый год. Также отмечают, что представители России поддержали полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года.

Кроме того, члены национальной делегации России в ПАЧЭС внесены в санкционные списки стран Европы, США, а также Украины, Канады, Японии и других.

"Особенно циничным вызовом для ПАЧЭС является то, что в состав национальной делегации России внесен Михаил Шеремет, житель временно оккупированного Россией Крыма, активно поддержавший в феврале 2014 года российскую агрессию против Украины и лично участвовавший в преступных насильственных действиях, направленных на обеспечение российского военнослужащего вторжение и оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя", - отмечают в заявлении меджлиса.

Также в тексте заявления подчеркивают, что Шеремет - руководитель пророссийского парамилитарного формирования "Народное ополчение", созданное накануне вторжения российской армии в Крым. Он обоснованно подозревается соучастием в насильственном похищении и убийстве крымского татарина, гражданина Украины Решата Аметова, которому посмертно присвоили звание Героя Украины.

В связи с российско-украинской войной, продолжающейся уже девятый год, оккупацией Крыма и попытками его аннексии, жестоким преследованием коренного народа полуострова, а также с учетом обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры всей Украины во время полномасштабного вторжения РФ и неоднократных попыток проведения выборов во временно оккупированном Крыму президиум меджлиса призывает участников ПАЧЭС лишить Россию членства в ассамблее.

Президиум меджлиса крымскотатарского народа призывает национальные делегации государств-членов ПАЧЭС подтвердить приверженность нормам и принципам международного права, в частности указанным в Уставе ООН, а также в Декларации о создании Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества (26 февраля 1993 года). российской федерации в ПАЧЭС", - говорится в заявлении.

28 ноября Рефат Чубаров сообщил , что суд РФ вынес приговоры трем журналистам и двум активистам крымскотатарского национального движения.

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