Меджлис крымских татар подал на регистрацию как представительный орган коренного народа Украины
Меджлис крымских татар подал документы в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести для закрепления статуса представительного органа коренного народа Украины
Об этом сообщил в Facebook глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
"Начали историческую процедуру как для крымскотатарского народа, так и для Украины и коренных народов мира. Согласно ПОРЯДКУ закрепление правового статуса представительного органа коренного народа Украины и закона Украины о коренных народах Украины подали первый пакет документов по закреплению правового статуса Меджлиса крымскотатарского народа в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Бариев.
Глава Крымскотатарского ресурсного центра выразил надежду на получение результата в ближайшее время.
Справка. Меджлис крымскотатарского народа – представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Является исполнительным органом Курултая крымскотатарского народа (национального собрания – высшего представительного полномочного органа крымскотатарского народа) и избирается из его членов.
С основания до ноября 2013 года главой Меджлиса был политический и общественный деятель, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный Мустафа Джемилев. С ноября 2013 года главой Меджлиса является политик и общественный деятель, народный депутат Украины III—V и VIII созывов Рефат Чубаров.
В 2016 году РФ признала Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретила его на своей территории.
- В 2022 году Меджлис крымскотатарского народа призвал исключить Россию из Парламентской ассамблеи черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.44
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное