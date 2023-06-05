Об этом сообщил в Facebook глава правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

"Начали историческую процедуру как для крымскотатарского народа, так и для Украины и коренных народов мира. Согласно ПОРЯДКУ закрепление правового статуса представительного органа коренного народа Украины и закона Украины о коренных народах Украины подали первый пакет документов по закреплению правового статуса Меджлиса крымскотатарского народа в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Бариев.

Глава Крымскотатарского ресурсного центра выразил надежду на получение результата в ближайшее время.

Справка. Меджлис крымскотатарского народа – представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Является исполнительным органом Курултая крымскотатарского народа (национального собрания – высшего представительного полномочного органа крымскотатарского народа) и избирается из его членов.

С основания до ноября 2013 года главой Меджлиса был политический и общественный деятель, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный Мустафа Джемилев. С ноября 2013 года главой Меджлиса является политик и общественный деятель, народный депутат Украины III—V и VIII созывов Рефат Чубаров.

В 2016 году РФ признала Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретила его на своей территории.