Медведев заявил о готовности дойти до Польши, отодвигая "угрозы" от РФ

Об этом он написал в Telegram.

"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданный покой", - заявил Медведев.

При этом он выразил уверенность в победе РФ в войне.