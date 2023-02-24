Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Медведев заявил о готовности дойти до Польши, отодвигая "угрозы" от РФ

Медведев заявил о готовности дойти до Польши, отодвигая "угрозы" от РФ

24 февраля, 2023 пятница
13:11
Мир

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в годовщину полномасштабного вторжения в Украину заявил о готовности дойти до Польши, чтобы отодвинуть "угрозы"

Об этом он написал в Telegram.

"Важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла. Чтобы не тратить потом время на отлов остатков бандеровских банд по малороссийским лесам. Чтобы мир обрел долгожданный покой", - заявил Медведев.

При этом он выразил уверенность в победе РФ в войне.

Новости
Украина
Россия
Польша
Дмитрий Медведев
Читайте также:
Володимир Зеленський
23 февраля, 2023 четверг
Возвращение премии в 30 тыс. грн военным: Зеленский ответил на петицию
23 февраля, 2023 четверг
Во Всемирном банке заявили, что война отбросила Украину на 15 лет назад в вопросе преодоления бедности
23 февраля, 2023 четверг
"Помним! Не простим!": НБУ представил памятную купюру номиналом 20 гривен
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.25
    Покупка 39.25
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.13
    Продажа 41.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 февраля
16:10
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:06
OPINION
Алексей Голобуцкий
Путин переориентирует россиян на длительную войну
15:49
Украинский народ борется и за свободу Молдовы, – Майя Санду
15:42
OPINION
Алексей Навальный
Бутерброд Навальный и инопланетяне
15:39
Эксклюзив
Перспективы завершения войны: ставки глобальных игроков
15:37
FATF
"Противоречит основным принципам организации": FATF приостановила членство России
15:23
Губернатор Курской области обвинил Украину в обстреле российского села
15:04
Рада приняла первые изменения в Госбюджет-2023
15:02
Это сражение должна выиграть Украина, а Россия – ответить за совершенные преступления, - президент Румынии Иоганнис
14:57
Швеция хочет поставить Украине десять танков Leopard 2
14:47
санкции против РФ
США ввели новые санкции против РФ к годовщине полномасштабного вторжения
14:40
МИД РФ
В МИД РФ заявили, что возможное наступление на Приднестровье сочтут нападением на Россию
14:39
Обновлено
Зеленский подтвердил информацию о первых танках Leopard от Польши
14:31
Рада денонсировала все договоры с РФ относительно Азовского моря
14:21
Подоляк
В Офисе Зеленского прокомментировали "мирный план" Китая
14:20
Нацгвардейцы уничтожили около 70 российских военных при попытке наступления вблизи Кременной, - ОВА
14:04
OPINION
Приднестровский узел: прикроет ли Украина тылы
14:01
Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО
13:50
Netflix
Netflix снизил стоимость подписки в более чем 30 странах мира
13:45
Олаф Шольц
Шольц: Путин должен признать, что не достигнет своей империалистической цели в Украине
13:40
Рада обратилась к ООН и Международному суду ООН по поводу принудительной депортации украинских детей в РФ
13:32
Обновлено
Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев
13:31
Рада призвала парламенты мира признать действия РФ геноцидом украинского народа
13:31
Партизаны в Беларуси подняли украинский флаг над военным городком в Минске, - ЦНС
13:27
Правоохранители разоблачили украинского провайдера, который раздавал интернет террористам в Донецке
13:23
Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала
13:21
Верховная Рада
Рада лишила мандатов Королевскую, Солода и Волошина
13:21
"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
13:18
Эксклюзив
Путин апеллирует к прошлому, потому что нечего предложить россиянам в будущем, - военный историк Павлов
13:08
"Завтра была война". Как 24 февраля изменило нас навсегда
13:04
король Чарльз III
Король Чарльз III в годовщину полномасштабного вторжения РФ: народ Украины продемонстрировал необычайное мужество и стойкость
13:00
Сильный ветер и влажность, местами с мокрым снегом: прогноз погоды на 25 февраля от Натальи Диденко
12:51
Саломе Зурабишвили
"Правительство Грузии загнало себя в изоляцию": Зурабишвили сожалеет, что ее страна недостаточно помогает Украине
12:46
Оккупанты привезли в Херсонскую область пропагандистов, чтобы снять российские обстрелы и обвинить ВСУ, - Маляр
12:39
Обновлено
Боеприпасы к HIMARS и беспилотники: США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд
12:37
"Война угрожает глобальной безопасности": в НАТО заявили об усилении поддержки Украины
12:22
За две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в ГПСУ знали, что война будет, - глава ведомства
12:15
США расширят присутствие войск на Тайване, - WSJ
12:06
OPINION
Китай на стороне Китая
11:56
Испания изучит запрос Украины о передаче истребителей, - премьер Санчес
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV