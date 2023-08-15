Об этом Медведев написал в telegram .

Таким образом экс-президент РФ отреагировал на предположение руководителя канцелярии генсека НАТО Стиана Енсена о вероятности территориальных уступок Украины в пользу России в обмен на членство в Альянсе.

"Идея интересная. Вопрос лишь в том, что все якобы их территории – очень спорные. И для вступления в блок киевской власти нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси", – написал Медведев.

Он добавил, что столицу Украине якобы придется перенести во Львов, "если согласятся поляки".

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания прошли на уровне лидеров стран и правительств. Во встречах приняли участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. В общей сложности в Вильнюс прибыли более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО . При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.