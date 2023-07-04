Медведев заявил, что с начала года армию РФ пополнили 185 тыс. контрактников
С начала года с армией России более 185 тысяч человек подписали контракты, около 109 тысяч в запасе
Об этом информируют РосСМИ.
По словам заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, темпы отбора на службу у вооруженных сил России по контракту в июне выросли до 1400 человек в сутки.
Как сообщают пропагандисты, за последнюю неделю более 10 тысяч человек подписали контракт.
"Попытка вооруженного мятежа не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне "специальной военной операции", – отметил Медведев.
По данным российского министерства обороны, с 1 января по 4 июля в вооруженные силы принято более 185 тысяч человек, из которых около 109 тысяч находятся в запасе и другие категории граждан, призываемых на службу по контракту.
Последние новости о мобилизации россиян
Генштаб 17 апреля сообщал , что в Донецкую область прибыли 200 мобилизованных россиян для пополнения потерь в военной силе.
18 июня руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник рассказала , что РФ нарушает все международные конвенции, призывая жителей временно оккупированного Крыма в армию, за избежание призыва крымчане получают штрафы и тюремные сроки.
Институт изучения войны 20 июня писал, что в России продолжаются усилия по пополнению рядов военных без объявления мобилизации: ЧВК Вагнера набирает геймеров, а минобороны отправляет на границу с Украиной курсантов.
4 июля власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.
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