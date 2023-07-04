Об этом информируют РосСМИ.

По словам заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, темпы отбора на службу у вооруженных сил России по контракту в июне выросли до 1400 человек в сутки.

Как сообщают пропагандисты, за последнюю неделю более 10 тысяч человек подписали контракт.

"Попытка вооруженного мятежа не изменила отношения граждан к контрактной службе в зоне "специальной военной операции", – отметил Медведев.

По данным российского министерства обороны, с 1 января по 4 июля в вооруженные силы принято более 185 тысяч человек, из которых около 109 тысяч находятся в запасе и другие категории граждан, призываемых на службу по контракту.

Последние новости о мобилизации россиян

Генштаб 17 апреля сообщал , что в Донецкую область прибыли 200 мобилизованных россиян для пополнения потерь в военной силе.

18 июня руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник рассказала , что РФ нарушает все международные конвенции, призывая жителей временно оккупированного Крыма в армию, за избежание призыва крымчане получают штрафы и тюремные сроки.

Институт изучения войны 20 июня писал, что в России продолжаются усилия по пополнению рядов военных без объявления мобилизации: ЧВК Вагнера набирает геймеров, а минобороны отправляет на границу с Украиной курсантов.

4 июля власти Москвы предложили застройщикам обменивать сотрудников-добровольцев для отправки на фронт на подряды от мэрии.