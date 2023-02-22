Об этом Медведев написал в telegram .

По его словам, Москва приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за войны, которую США и НАТО якобы объявили России.

"Вчера было послание президента России федеральному собранию, в котором, в частности, было объявлено о приостановлении нашего участия в СНВ-3. Назревшее решение, которое подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране", - написал Медведев.

Он отметил, что Россия якобы оказалась на пороге мирового конфликта и имеет право защищаться любыми видами вооружения, включая ядерные.

"Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы имеем право защищаться любым оружием, включая ядерное", - убежден Медведев.

Также он перефразировал слова президента США Джо Байдена, которые он сказал 21 февраля в Варшаве, о том, что Украина перестанет существовать, если не будет защищаться от РФ.

"Если Россия остановится, не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут снабжать оружием – война закончится", - подытожил Медведев.