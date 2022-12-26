Медведев заявил, что РФ хочет "гарантий максимальной безопасности для нормализации ситуации"

Об этом сообщает российское издание "Российская газета".

"Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", - сказал он.

По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ - это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать согласно им".

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответный или превентивный удар. Это, конечно, пугает западных благотворителей, которые долгое время внушали украинскому политическому наброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между горячим желанием максимально унизить, оскорбить, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил он.