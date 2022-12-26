Медведев заявил, что РФ хочет "гарантий максимальной безопасности для нормализации ситуации"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для нормализации ситуации Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности"
Об этом сообщает российское издание "Российская газета".
"Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", - сказал он.
По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ - это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать согласно им".
"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответный или превентивный удар. Это, конечно, пугает западных благотворителей, которые долгое время внушали украинскому политическому наброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между горячим желанием максимально унизить, оскорбить, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил он.
- 2 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам.
- 3 декабря глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что президент РФ Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное