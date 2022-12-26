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Медведев заявил, что РФ хочет "гарантий максимальной безопасности для нормализации ситуации"

26 декабря, 2022 понедельник
05:32
Мир

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для нормализации ситуации Россия должна получить максимальные "гарантии безопасности"

Об этом сообщает российское издание "Российская газета".

"Новые договоренности по разоружению сейчас нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго. Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать все, чтобы их не допустить", - сказал он.

По словам Медведева, единственное, что сегодня сдерживает "врагов" РФ - это "понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания, и в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать согласно им".

"Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответный или превентивный удар. Это, конечно, пугает западных благотворителей, которые долгое время внушали украинскому политическому наброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между горячим желанием максимально унизить, оскорбить, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой", – заявил он.

  • 2 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам.
  • 3 декабря глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что президент РФ Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.

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Новости
Россия
Дмитрий Медведев
война с Россией
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