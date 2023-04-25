Медведев заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мир болен. И по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является. Мировой войны можно избежать, но не буду делать прогнозов, прогнозы - дело неблагодарное", - сказал Медведев.

Он добавил, что перспектива применения ядерного оружия растет с каждым днем, поэтому на этом фоне не стоит слишком беспокоиться о климатических проблемах.

"Это ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой 5 тыс. кельвинов, ударной волной 350 м за сек. и давлением 3 тыс. на м кв, с проникающей радиацией, ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? К сожалению, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", - рассказал Медведев.

Он также отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.