Медведев заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны
Об этом сообщают российские СМИ.
"Мир болен. И по всей вероятности, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является. Мировой войны можно избежать, но не буду делать прогнозов, прогнозы - дело неблагодарное", - сказал Медведев.
Он добавил, что перспектива применения ядерного оружия растет с каждым днем, поэтому на этом фоне не стоит слишком беспокоиться о климатических проблемах.
"Это ничто по сравнению с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой 5 тыс. кельвинов, ударной волной 350 м за сек. и давлением 3 тыс. на м кв, с проникающей радиацией, ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом. Такая перспектива есть сегодня? К сожалению, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", - рассказал Медведев.
Он также отметил, что империи никогда не распадаются без последующих войн, а после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.
- 24 апреля Дмитрий Медведев обвинил Польшу в попытках восстановить Речь Посполитую с частью Украины в ее составе.
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