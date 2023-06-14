Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
Дмитрий Медведев заявил, что из-за "опасности" для России нужно "создать демилитаризованную зону" между РФ и Украиной, которая будет проходить возле Львова
Об этом он написал в телеграме.
Медведев заявил, что именно из-за поставок дальнобойного оружия Украине "демилитаризованная зона" должна проходить возле Львова, который он назвал "польским Лембергом".
"С учетом враждебных решений по поставке киевскому режиму все больше дальнобойных видов оружия, такая линия должна проходить возле Львова (польского Лемберга), чтобы играть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные пределы того, что раньше называли "страна 404", - пишет российский пропагандист.
Кроме того, он заявил, что поскольку участие западных стран во взрыве на "Северных потоках" "доказано", Россия больше не имеет "никаких, даже моральных" ограничений для уничтожения кабельной связи "врагов", которая проложена на дне океана.
- На Дне России, 12 июня, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разместил фото Майдана Незалежности с фотошопленным триколором. На заявление заместителя отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, запостив в соцсети смирительную рубашку с просьбой "передать Медведеву, заодно поздравить с Днем временно существующей России"
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