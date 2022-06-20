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Главная война с Россией Медведев занял место Жириновского в кремле, - Климкин
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Медведев занял место Жириновского в кремле, - Климкин

20 июня, 2022 понедельник
19:34
война с Россией Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вряд ли среди людей, к которым прислушивается Путин, есть Медведев

Такое мнение он выразил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Еспресо".

"Медведев (замглавы Совбеза РФ, - ред.) хочет быть после Путина. Для этого его пиарщики будут писать ему любой бред, чтобы он выглядел "крутым" на фоне россиян. Он своей "крутизной" все больше похож на Жириновского. Там нашли Слуцкого (фракцию ЛДПР в госдуме РФ возглавил Леонид Слуцкий, - ред.) на место Жириновского, но в современной системе кремля место Жириновского все больше занимает Медведев. К словам Медведева не нужно прислушиваться. Медведев не принимает решения в кремле. Вряд ли среди людей, к которым прислушивается Путин, есть Медведев", - заметил Климкин.

Также экс-министр иностранных дел добавил, что Россияне сменили тактику и хотят выгрызать нашу землю.

"Путин не остановится. Путин остановится только тогда, когда мы его остановим. Я не верю, что санкции остановят Путина. У него в голове желание войти в российские учебники истории. Россия никогда не будет частью Европы. У Путина в голове одно: Запад - это враг", - подчеркнул Климкин.

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