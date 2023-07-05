Можно было бы и не обращать внимание на очередные выхлопы экс-президента России, а ныне заместителя главы совбеза РФ Дмитрия Медведева, если бы не одна существенная деталь. Между строчками его посталкогольных филиппиков иногда читается то, что другие актеры московского погорелого театра не решаются (или не хотят?) артикулировать публично.

Так и со статьей в официальной "Российской газете", которую Медведев пафосно затитулировал "Эпоха противостояния". Автор переборщил с открытием — то, что он пытается представить как факт модерный, давно понятное и пережеванное. Эпоха противостояния автократий, диктатур распространению демократии продолжается не менее столетия. Приобретая с течением времени новые очертания и оттенки. К примеру, срывая маски с псевдодемократических режимов, уставших изобретать эрзац-неологизмы для прикрытия своей тиранической природы, - всевозможных "суверенных демократий", "одной страны - двух систем" или "третьих путей".

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Так вот, Медведев не столь ученый, чтобы заниматься схожей занимательной политологией, исследуя природу "тектонических изломов". Задача его манифеста была унитарная и банальная: в который раз соврать, корректируя главную задачу путинской "специальной военной операции" в Украине. Неспровоцированную войну против мирного соседа теперь пытаются объяснить посягательствами Запада на территории бывшего Советского Союза.

Заметьте, как сузился горизонт кремлевских побуждений: от криков о "продвижении НАТО" до границ 1997 года и до фиксации реального статус-кво.

"Мы всегда просили только одного: не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны", - с перепоя апеллирует Медведев, забыв о совершенно свежих "тостах" самого Путина. А "наша страна" (читай СССР) – вообще вершина маразма.

Но, конечно, Кремлю не нравятся настроения большинства стран Североатлантического альянса, которые накануне саммита в Вильнюсе высказываются насчет приглашения Киева в свой клуб безопасности. Да, есть нюансы, оговорки, есть и откровенные противники такого варианта, вроде Венгрии, но то, что Украина в любом случае будет присутствовать в НАТО (пусть даже в формате Совета), беспокоит Москву.

Беспокоит настолько, что Медведев не подбирает слова относительно оппонентов. С "киевскими нацистами" все понятно, российская пропаганда вцепилась в этот избитый штамп и считает его железобетонным. А вот "западные политические дебилы" или "наглые английские свиньи и прочий подчиненный им скот"… Образец дипломатии российского держиморды на страницах, повторюсь, официального органа правительства Российской Федерации…

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Но и здесь есть позитив. Особенно для английских лордов Ричарда Балфа и Роберта Скидельски, которые в день России смаковали водочкой и икрой в московитском посольстве в Лондоне. Последний, в частности, расплакался перед послом Келиным: "Хотел показать свое уважение и приверженность российскому народу в его национальный день, особенно при этих обстоятельствах". Показал, получил ответ…

Обстоятельства, конечно, аховые. Не зря Медведев в очередной раз угрожает Западу ядерным апокалипсисом. Но бесполезно: на следующий же день после публикации в "Российской газете" ПАСЕ признала Россию страной-спонсором терроризма. К тому же это сделали Парламентская ассамблея НАТО, Европарламент, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Словакия. В конце концов закономерная реакция на признание самого же Путина, который, видимо, готовясь к Гааге, указал на финансирование из государственного бюджета России частной террористической банды Пригожина. Если к этому признанию прислушаются в Вашингтоне, то последствия будут уже более конкретные: согласно их законодательству Россию вычеркнут с политической карты мира.

Так что Медведеву следует закусывать не эпистолярным жанром, а хотя бы тем, чем угощают своих "полезных идиотов" в российских посольствах.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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