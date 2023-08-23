Об этом Медведев написал в статье для aif.ru, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

Дмитрий Медведев считает, что "присоединение" Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализовано, если западные страны продолжат разжигать ситуацию в Грузии.

Заместитель председателя Совбеза террористической РФ считает, что признание Россией "независимости" Абхазии и Южной Осетии в 2008 году отвечало свободе народов этих стран, Устава ООН и закрепило историческую справедливость.

В пропагандистской статье Медведев также упомянул Украину. Якобы фашистский режим в Киеве ждет скорый и бесславный конец

"Мероприятие и координированный им Киев давно готовили масштабную агрессию против России - ей в ответ пришлось начать СВО в Украине, чтобы не допустить роковой развязки", - заявил Медведев.