Медведев выразил сомнение, что Украина через два года будет существовать на карте мира
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что через два года Украина может исчезнуть с карты мира
Об этом экспрезидент России написал в telegram.
"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев сжиженного газа с оплатой поставки через два года. Иначе этой зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" – написал Медведев.
Дмитрий Медведев был президентом РФ с 2008 по 2012 год. С 2020 г. он является заместителем председателя совета безопасности России.
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15 июня сообщалось, что Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа по программе ленд-лиза.
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