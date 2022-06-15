Об этом экспрезидент России написал в telegram.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев сжиженного газа с оплатой поставки через два года. Иначе этой зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" – написал Медведев.

Дмитрий Медведев был президентом РФ с 2008 по 2012 год. С 2020 г. он является заместителем председателя совета безопасности России.

15 июня сообщалось, что Украина ведет переговоры по поставкам сжиженного газа по программе ленд-лиза.

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