Медведев выполняет функцию раздражителя для Запада, - Фейгин

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Кроме Медведева, что-то не слышно, чтобы кто-то открывал рот из ближайшего к Путину руководства по ядерной войне. Уже месяц-полтора такого нет, и сам Путин пытается избегать этой риторики, или от МИД РФ все это звучит уже более "миролюбиво". А Медведев любимец Путина и никогда не менял своего отношения к патрону, всегда считавшего его близким доверенным лицом. Медведев придерживался всех правил: ушел в 2012 году, уступил место хозяину кабинета, это очень важный фактор, который сохранит отношения между Путиным и Медведевым надолго. Медведеву разрешается больше, чем остальным. Путин вообще склонен к фаворитизму, он кого-то придвигает, отодвигает, наказывает, потом прощает. Медведеву разрешается говорить все, что он считает нужным, и его не одергивают", - объяснил оппозиционер.

Марк Фейгин отметил одну из версий, что с помощью Медведева "тестируют" реакцию Запада, как они отнесутся к таким диким заявлениям.

"Вторая версия, что сам Медведев получил от Путина некую индульгенцию, разрешение, и считает, что снова может стать частью какого-то транзита или схемы, по которой он снова займет кабинет Кремля. Возможно, он имеет какую-то идею-фикс, изображать из себя "маленького Путина", что он справился бы с функциями Путина. Но Медведев просто клинический дурак и он это доказывал еще в 2008 и 2012 годах. В политическом и историческом аспекте тот, кто сам добровольно ушел из власти, в России такой человек всегда считается дураком. Справедливо или нет, но так считается в этой системе. И к нему такое отношение в аппарате. А Медведев, как бы то ни было, является продуктом этого аппарата, равно как и Путин. Ну, возможно, аппарат спецслужб больше Путина, и потому Медведев никогда не приобретет там симпатий. А что касается Запада, он, похоже, выполняет какую-то важную публичную функцию раздражителя этого Запада, чтобы можно было сказать: "Ну, что там Медведев? Надо разговаривать с нами, с серьезными людьми, с Патрушевым, Путиным, можно с Нарышкиным главе ЦРУ встречаться. А Дима что? Дима выпивает, ему можно", - прокомментировал Фейгин.

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