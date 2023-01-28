Об этом Медведев написал в telegram.

Таким образом, он отреагировал на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто о том, что единственный способ не допустить Третьей мировой войны - остановить российских агрессоров в Украине.

"Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставки Украине бронетехники и другого оружия предотвращением Третьей мировой. Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше. Утверждают, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть "прямо сейчас" предоставлено Киеву. И истребители, и сотни танков, и дальнобойные ракетные системы. Типа только так можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну", - рассказал Медведев.

Он добавил, что защита Украины не спасет Европу "от возмездия", а также вспомнил об инциденте с вечеринкой в здании правительства Великобритании во время пандемии коронавируса, которая косвенно стала причиной отставки Бориса Джонсона с поста премьера в 2022 году и провел аналогию с руководителем правительства Соединенного Королевства времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля, которому приписывали пристрастие к алкоголю.

"Если третья мировая война начнется, то она, к сожалению, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все вдребезги. Впрочем, чего ждать от предпринимателя с незаконченным высшим образованием и его неразумных соседей, которые в пандемию накачивались прямо на рабочих местах, расположенных по адресу Даунинг-стрит, 10. Хотя дух Черчилля был бы доволен преемниками", – написал Медведев.

27 января Гвидо Крозетто во время встречи с министром обороны Франции договорился о совместном заказе ракет 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, которые должны передать Украине.

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