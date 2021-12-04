Медведев вручил главарям боевиков Пушилину и Пасечнику партбилеты "Единой России"
Главарям боевиков ОРДЛО Денису Пушилину и Леониду Пасечнику вручили партбилеты господствующей в РФ партии "Единая Россия"
Об этом сообщает официальный сайт "Единой России".
Партийные билеты вожакам "ДНР" и "ЛНР" Денису Пушилину и Леониду Пасечнику вручил лично глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Вместе с террористами партбилеты получили руководители российских регионов и некоторые депутаты Госдумы.
Торжественная церемония прошла перед открытием третьего этапа съезда "Единой России", на котором будут переизбраны руководящие органы партии.
- Напомним, 15 июля Денис Пушилин заявил о желании вступить в партию российского президента Владимира Путина "Единая Россия".
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