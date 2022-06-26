Медведев - вор и трус, - общественный деятель Невзлин
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин считает, что Медведев – комическая персона и не нужно рассматривать его, как фактор какой-либо игры. Для ФСБ и силовых структур существует понимание, что таких, как Медведев, нужно добивать; вот его и добивают, а он сопротивляется
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Леонид Невзлин отметил, что феномен Медведева очень прост.
"Медведев прекрасно понимает, что его ненавидит часть окружения Путина, в частности как бывшего и потенциального преемника, а также как человека, который до сих пор близок к телу. Он вряд ли будет выполнять какие-то функции как преемник, но он рядом. Для ФСБ и силовых структур существует понимание, что таких надо добивать. Вот его добивают, а он сопротивляется" – объяснил общественный деятель.
Невзлин добавил, что у Медведева куча проблем, на него есть свидетельства Абизова , Магомедовых, если бы не уехал Дворкович, то были бы и его подтверждения.
"Медведев – коррупционер, трус и вор. Он, обороняясь, перешел в атаку, показывая, как глубоко он может засунуть язык в жопу Путина и вылизать там все, что можно и нельзя. Плюс, это мелкий человек, который обиделся, что он Мол, так любил Америку, играл в Google и Apple, ходил с айфончиками , а они к нему так плохо отнеслись и даже сына его лишили возможности делать бизнес, и тут он решил, что их надо уничтожать. Это комическая персона. И конец или смерть, или как это сказать, его будет комичной. Я бы его не рассматривал как фактор какой-то игры.Как говорил Березовский: " Дурилка картонная" - подытожил Леонид Невзлин .
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