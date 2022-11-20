Медведев утверждает, что в Киеве "всегда думали и разговаривали по-русски"
Российский экс-президент, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает необходимым "вернуть" Киев
Об этом он в воскресенье, 20 ноября 2022 года, заявил у себя в ТГ-канале.
Свое заявление, по его словам, Медведев сделал в ответ на обещания украинской власти вернуть временно оккупированный Крым.
"Чтобы было все ясно, что и как следует возвращать", - подчеркнул он.
По мнению Дмитрия Медведева, "Киев - просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски".
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В пользу такого утверждения, как считает экс-президент РФ, якобы есть следующие "неоспоримые факты":
1. Киев – столица Древней Руси.
2. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи.
3. Киев – республиканская столица в составе СССР.
- Напомним, в 2019 году в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну руководитель РФ Владимир Путин заявил, что в Киеве и Киевской области "все были православными и называли себя русскими ("русскими" – ред.)" .
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