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Медведев угрожает запуском ракет на Бундестаг и офис Шольца

23 мартa, 2023 четверг
12:15
Мир

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ракетным ударом по Бундестагу и офису канцлера ФРГ Олафа Шольца в ответ на возможный арест Владимира Путина

Об этом он сказал в ходе общения с российскими журналистами и пользователями соцсети "ВКонтакте".

"В последнее время мы наблюдаем катастрофический уровень падения компетентности, элементарной грамотности руководителей Евросоюза", - посетовал Медведев и выразил надежду, что в ближайшее время большинство европейских политиков уйдут на пенсию или умрут.

По его словам, арест главы ядерного государства, к примеру, на территории Германии будет иметь катастрофические последствия и станет "объявлением войны Российской Федерации".

"И уже в этом случае все наши средства, ракеты и прочее, полетят в Бундестаг, офис канцлера (Олафа Шольца, - ред.) и т.д.", - заявил Медведев.

При этом он назвал европейских политиков "придурками".

Новости
Россия
Дмитрий Медведев
Олаф Шольц
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