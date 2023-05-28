Медведев угрожает заказным убийством американскому сенатору
Российский экс-президент Дмитрий Медведев отреагировал на слова сенатора-республиканца из США Линдси Грэма об "удачном расходовании денег" в виде, как тот выразился, помощи Украине в физическом уничтожении российских оккупантов
Такое заявление обнародовано в телеграме Медведева в воскресенье, 28 мая 2023 года.
"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства россиян. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только простых людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", - написал Дмитрий Медведев.
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При этом экс-президент РФ перечислил примеры громких убийств политических деятелей в США.
"Пусть он (Грэм, – ред.) вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинки, Джона Мильтона Элиотта, Уэйн Оуэнс, а также других американских политиков", - отметил Медведев.
Справка
26 мая американский сенатор Линдси Грэм прибыл в Киев, где встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на фронте, дальнейшее сотрудничество и военную помощь.
Во время переговоров Грэм подчеркнул, что российские захватчики погибают и это "самое удачное расходование денег американскими властями". Эти слова американского политика больше всего возмутили российские власти и пропагандистов.
Сенатор добавил, что США продолжат поддерживать Украину.
Зеленский в свою очередь поблагодарил Грема за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.
- Напомним, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин озвучил условия, на которых РФ может пойти на прекращение боевых действий и мирные переговоры. По словам российского чиновника, Украина должна отказаться от намерения вступить в ЕС и НАТО, закрепить на законодательном уровне "государственный статус русского языка", а также соблюдать "право на свободу вероисповедания". Под последним РФ обычно подразумевает деятельность церкви Московского патриархата.
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