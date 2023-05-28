Медведев угрожает заказным убийством американскому сенатору

Такое заявление обнародовано в телеграме Медведева в воскресенье, 28 мая 2023 года.

"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства россиян. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только простых людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", - написал Дмитрий Медведев.

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При этом экс-президент РФ перечислил примеры громких убийств политических деятелей в США.

"Пусть он (Грэм, – ред.) вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинки, Джона Мильтона Элиотта, Уэйн Оуэнс, а также других американских политиков", - отметил Медведев.

Справка

26 мая американский сенатор Линдси Грэм прибыл в Киев, где встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на фронте, дальнейшее сотрудничество и военную помощь.

Во время переговоров Грэм подчеркнул, что российские захватчики погибают и это "самое удачное расходование денег американскими властями". Эти слова американского политика больше всего возмутили российские власти и пропагандистов.

Сенатор добавил, что США продолжат поддерживать Украину.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Грема за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.