Медведев угрожает руководству Украины "огненным озером"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Украины "предстанет перед божьим судом" за выселение УПЦ (МП) с территории Лавры и арест Митрополита Павла
Об этом он написал в телеграме.
Медведев назвал правительство Украины уродами и начал угрожать не только "человеческим судом", но и божественным. По его словам, наказанием должно стать "огненное озеро, горящее серой".
"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед Его судом. И получат за все содеянное. Ибо сказано: "И схвачен был зверь и с ним лжепророк, совершавший чудеса перед ним, которыми он соблазнил принявших рисунок. зверя и поклонявшихся его изображению: обоих живых бросили в озеро огненное, горящее серой", - привел цитату из Библии Медведев.
- 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Служба безопасности Украины в субботу, 1 апреля 2023 года, обнародовала фрагменты перехваченных телефонных разговоров с участием митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя).
- В конце концов митрополиту Павлу присудили круглосуточный домашний арест на 2 месяца с браслетом.
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