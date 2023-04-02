Медведев угрожает руководству Украины "огненным озером"

Об этом он написал в телеграме.

Медведев назвал правительство Украины уродами и начал угрожать не только "человеческим судом", но и божественным. По его словам, наказанием должно стать "огненное озеро, горящее серой".

"Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего перед Его судом. И получат за все содеянное. Ибо сказано: "И схвачен был зверь и с ним лжепророк, совершавший чудеса перед ним, которыми он соблазнил принявших рисунок. зверя и поклонявшихся его изображению: обоих живых бросили в озеро огненное, горящее серой", - привел цитату из Библии Медведев.