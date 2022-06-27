Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за так называемой блокады Калининграда

Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете АиФ.

По его словам, кремль не будет обращать внимание на объяснение Литвы, выполняющей решение ЕС о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той же "войны по поручению", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет соответствующие меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород соседям (странам Балтии, - ред), которые совершили враждебные действия" и не исключил принятия асимметричных мер.

17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами.

20 июня в госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу же инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.

26 июня сообщалось, что Еврокомиссия хочет разрешить транзит российских товаров в Калининград. Литва намерена наложить вето.

Генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет воевать "за каждый дюйм" территории членов Альянса, если Россия вторгнется в страны Балтии .