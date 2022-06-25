Медведев угрожает Молдове: "В Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России"

Об этом он написал у себя в ТГ-канале, отвечая на вопросы ТАСС. Сообщение обнародовано сегодня, 25 июня 2022 года.

"Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергетических и других ресурсов, но вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", – отметил Медведев.

Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, евроинтеграция для Молдовы, как он считает, будет означать слияние в одно государство с Румынией, против чего будет выступать аннексированное Россией Приднестровья, где размещены российские войска.

Не исключено, что в таком случае "начнется серьезная задвижка", заявил Медведев.

"Следует помнить, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России", - подытожил Медведев.

После 24 февраля Дмитрий Медведев постоянно используется кремлем для агрессивных заявлений в адрес Украины, Польши и Запада.

Справка

Структуры помещенного под домашний арест по подозрению в государственной измене и коррупции экс-президента Молдовы Игоря Додона и близкого к представителю кремля Дмитрия Пескова молдавского олигарха Илана Шора требуют отставки действующих проевропейских властей Молдовы во главе с президентом Маей Санду и премьер-министром Наталией Гаврилицей. Оба политика представляют проевропейскую партию "Действие и справедливость" (Рartidul "Acțiune și Solidaritate" (PAS), являющуюся объектом постоянных выпадов со стороны российской пропаганды.

Для этого используются митинги, подконтрольные Додону и Шору партии (коммунисты, социалисты, партия "Шор"), движения и медиа, а также российские звезды.

Главная ставка делается по требованию проведения досрочных парламентских выборов, потребность в которых, по их мнению, обусловлена недостаточным социально-экономическим развитием Молдовы.

Напомним, 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в Евросоюз одновременно Украине и Молдове.

После этого глава парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что его страна поддержит продленные Европейским союзом санкции против России.

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