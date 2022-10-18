Бывший президент России и заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев, – информированные источники часто называют его голосом ненависти Путина, – теперь восстал на Израиль. Экс-президент отметил, что когда Тель-Авив начнет поставлять оружие так называемому нацистскому режиму в Украине, это разрушит отношения между РФ и Израилем.

Эта открытая угроза прозвучала еще до того, как кто-либо из официальных лиц, ответственных за возможное изменение политики Тель-Авива по поставкам оружия в Украину, сделал соответствующее заявление. По сути она стала реакцией на предложение израильского министра диаспоры Нахмана Шая, который после того, как стало известно о поставках иранского оружия России, заявил, что Израиль должен наконец-то изменить свою политику и начать помогать Украине оружием. Однако министр по делам диаспоры – далеко не ведущий израильский политик. Более того, эксперты считают, что после ближайших выборов в кнессет он вряд ли удержит депутатский мандат и, соответственно, кресло в правительстве. Поэтому можно было не обращать внимания на заявление одного из членов израильского кабинета министров. Ибо до выборов в стране остались считанные дни.

Однако Медведев решил, что следует угрожать еврейскому государству и предупреждать его о последствиях политики, которая является самой умной с точки зрения национальных интересов Израиля. Ибо если Иран – страна, откровенно угрожающая Израилю уничтожением, присылает свое оружие России, то любой адекватный политик делает из этого простые выводы об особых отношениях Москвы и Тегерана. О том, что у обеих авторитарных режимов – общие враги. И если ныне такой общий враг России и Ирана Украина, то, разумеется, завтра общим врагом Москвы и Тегерана может стать Израиль.

Тем более что российское руководство ведет планомерную антиизраильскую и антисемитскую политику буквально с первых дней своего нападения на Украину. И это совсем не совпадение. Становление любых нацистских режимов — а режим, который формирует Владимир Путин в России в последние годы, а тем более в последние месяцы — это откровенная калька гитлеризма, всегда связана не только с общей ксенофобией, но и с открытым антисемитизмом. . Если Владимир Путин стремится к так называемому "окончательному решению украинского вопроса", к уничтожению и изгнанию украинцев с их земли, то рано или поздно этот диктатор естественно придет к "окончательному решению еврейского вопроса". Если не там, куда могут дотянутся его руки, то на территории самой России. Об этом свидетельствуют попытки уничтожить деятельность еврейского агентства "Сахнут" в РФ.

Но почему только там, куда дотягиваются руки Москвы? Ведь если сейчас мы считаем, что Израиль способен эффективно обороняться от врагов, то завтра мечтающий об уничтожении еврейского государства Иран может получить действенную поддержку из России. Конечно, в случае, если Россия окажется способной победить в войне против Украины.

То есть победа России над Украиной – это прямая угроза существованию еврейского государства и еврейского народа на Ближнем Востоке. Почему мы должны сомневаться, что режимы, вообще не ценящие человеческую жизнь, и один из них посылает другому ракеты и беспилотники для того, чтобы разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать обычных людей, — почему эти режимы должны дорожить жизнью евреев, похоже, как они не дорожат жизнями граждан Украины?

Тем более, мы прекрасно понимаем, что евреев и в Москве, и в Тегеране ненавидят гораздо больше, чем украинцев. Ведь, с точки зрения российского руководства, украинец может стать коллаборантом, просто назвать себя россиянином, направить оружие против своих соотечественников. И его простят, дадут дачу на Рублевке, как мерзавцам Виктору Януковичу, Виктору Медведчуку или другим предателям украинского народа, которые теперь на московской службе думают, как убить больше своих земляков.

А иранцы по отношению к еврейскому государству не будут такими "деликатными", не будут искать предателей, уничтожат всех, кого смогут и не смогут. Поэтому понятно, министр диаспоры Израиля, говоря о необходимости помощи Украине, был абсолютно прав, основываясь даже не на интересах украинского государства, а на интересах выживания самого еврейского государства на Ближнем Востоке.

А угрозы Дмитрия Медведева вряд ли должны быть каким-нибудь важным элементом, определяющим для политики Тель-Авива. Ведь Израиль за десятилетие своего существования не раз демонстрировал, что плевал на угрозы. Израильские летчики уничтожали советские самолеты, которыми пилотировали дедушки медведевых. И Советский Союз ничем не мог противостоять этому. Он вынужден был несколько раз смириться с собственным сокрушительным поражением в регионе. И я совсем не сомневаюсь, что последующие попытки потерпят такое же фиаско. Но для начала Россия должна потерпеть крах в войне с Украиной.