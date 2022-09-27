Медведев убежден, что страны НАТО "проглотят" ядерный удар по Украине
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил убеждение, что США и Европа не нанесут ответный удар в случае использования Россией ядерного оружия против Украины
Об этом Медведев написал в telegram.
По его словам, НАТО, в случае использования РФ ядерного оружия против Украины, не будет вмешиваться, поскольку прежде всего заботится о собственной безопасности.
"Считаю, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса намного важнее судьбы никому не нужной Украины, которая гибнет, пусть даже обильно обеспечивается разным оружием. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия", - написал Медведев.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у нее средства.
- Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ ждут "тяжкие последствия" .
- 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.85
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.57
- Актуальное
- Важное