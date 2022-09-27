Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, НАТО, в случае использования РФ ядерного оружия против Украины, не будет вмешиваться, поскольку прежде всего заботится о собственной безопасности.

"Считаю, что НАТО не будет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса намного важнее судьбы никому не нужной Украины, которая гибнет, пусть даже обильно обеспечивается разным оружием. Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия", - написал Медведев.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у нее средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ ждут "тяжкие последствия" .

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ.

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