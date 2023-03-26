Есть нечто символическое в том, что одиозный заместитель совбеза России стряхнул пыль с архивов и на встрече с руководителями оборонных предприятий Московии процитировал телеграмму Сталина. Представляю на языке оригинала: "Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, начну вас громить как преступников".

Телеграмму Иосифа Джугашвили к руководителям Челябинского тракторного завода, который во время Второй мировой войны производил корпуса для танков, Медведев сопроводил словами, что "родина" тогда находилась "в похожей ситуации". Такая оговорка дает немало оснований для понимания того, как в самой России воспринимают путинскую авантюру – "СВО", и, в частности, актуальную ситуацию на фронте.

Медведев обязательно найдет в "наследии" диктатора еще немало цитат для своих соотечественников: от фермеров до филологов. Сталинское "полное собрание сочинений" и не выносили из кремлевских кабинетов, даже когда Хрущев выбросил труп своего однопартийца из мавзолея.

Медведев обязательно найдет в "наследии" диктатора еще немало цитат для своих соотечественников: от фермеров до филологов. Сталинское "полное собрание сочинений" и не выносили из кремлевских кабинетов, даже тогда, когда Хрущев выбросил труп своего однопартийца из мавзолея

Я уже когда-то писал о фильме Абуладзе "Покаяние". Но там тело Варлама Аравидзе выкапывает из могилы одна из его жертв. В современной России как раз наоборот: Сталина реанимируют его единомышленники и наследники.

Медийная активность заместителя председателя Совбеза РФ такая же "богатая", как и писания Джугашвили. И я ничуть не сомневаюсь, что именно языком своего бывшего "спарринг-партнера" на должности президента России, говорит сам Путин.

На днях, к примеру, Медведев повторил путинский бред об историческом "отсутствии Украины", об "Украине как выдумке Ленина". "Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и из-за истории произошедшего мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах", — сказал Медведев.

Здесь есть также определенный символизм, поскольку известно, что Сталин был ярым оппонентом Ульянова-Ленина, но должен был мириться с авторитетом "Ильича". И "ярлык" на правление большевистской империей, полученный Кобой якобы из рук Ленина, был фейком, выдумкой.

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Иногда Медведева, правда, заносит. Он утверждает, что "страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать войну в Украине", но несколькими днями раньше сам Путин признал, что Московия не была готова к полномасштабной войне, по крайней мере, в 2014-м.

Как бы то ни было, имеем дело со свершившимся фактом: путинизм и рашизм – это модернизированный, усовершенствованный сталинизм. Брутальный в методах расправ с политическими оппонентами (особенно с теми, кто настойчиво тыкал носом Россию в свидетельства сталинского террора, в частности Мемориалом). Готовый к "чисткам" среди промышленной, военной и медийной обслуги, если там окажутся "враги народа". Более того, — неудержимый в желании достичь хоть каких-то "побед", и не учитывать человеческие жертвы, сколько бы их не пришлось положить. Мы видим это воочию под Бахмутом, а раньше в тупом поведении рашистов в Чернобаевке.

Имеем дело с свершившимся фактом: путинизм и рашизм – это модернизированный, усовершенствованный сталинизм. Брутальный в методах расправ с политическими оппонентами (особенно с настойчиво тыкающим носом Россию в свидетельство сталинского террора, в частности Мемориалом)

Я думаю, что вскоре Медведев вытащит на свет Божий печально известный сталинский приказ №227 от 28 июля 1942 года, подписанный в разгар боев под Воронежем. Им были введены штрафные формирования и так называемые "заградотряды". В конце концов кто сказал, что эти нормативы не реализуются сейчас? Из свидетельств пленных мобиков понятно, что позади них тоже карательные отряды, сформированные, в частности из кадыровцев.

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И если раньше в России культивировали такой "лайт-сталинизм", воплощенный в "пободобессии", ношении "дедов на палках" во время акций "бессмертного полка", то теперь, во время войны, сталинская машина репрессий, смазанная и проревизированная кремлевскими специалистами, заработала на полную мощность. Без мошкары "либеральности", без напыления "демократии".

Лет пять назад Путин попробовал цинично сравнить сталинизм и гитлеризм. "При всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов все-таки цели уничтожения никогда сталинский режим для себя не ставил". Что бы он сказал теперь, после своей же крылатой фразы об "окончательном решении украинского вопроса"?

А для "народца" уже готовят блюдо "отечественной войны", сдобрив его соответствующими мифами и придав специфический сонм "героев". Мемориальные доски рецидивистам и насильникам появляются на фасадах школ, летчиков, сбивших американский БПЛА над Черным морем, награждают орденами мужества. Ярче всех прокомментировал это координатор совета нацбезопасности США Джон Кирби: "Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, пожалуй, у них иное понимание этого".

Да, иное… Как, в конце концов, понимание времени, в котором живет остальной мир.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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