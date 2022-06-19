"Медведев сегодня – клоун", - глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности на международном симпозиуме назвал Дмитрия Медведева клоуном
Об этом сообщает Bild.
"Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен это произнести вслух", - заявил Гойсген.
Экс-президент России Медведев после полномасштабного вторжения России в Украину начал вести канал в Telegram, где отметился резкими заявлениями не только в адрес Украины.
В частности, российский политик называл "ублюдками" некоторых оппонентов, "желающих России смерти". Он заявлял, что пока жив, "будет делать все, чтобы враги России исчезли".
- 15 июня Медведев выразил сомнение, что Украина через два года будет существовать на карте мира. На это отреагировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".
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