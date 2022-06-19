"Медведев сегодня – клоун", - глава Мюнхенской конференции об угрозах экс-президента РФ

Об этом сообщает Bild.

"Медведев сегодня – клоун, извините, что я должен это произнести вслух", - заявил Гойсген.

Экс-президент России Медведев после полномасштабного вторжения России в Украину начал вести канал в Telegram, где отметился резкими заявлениями не только в адрес Украины.

В частности, российский политик называл "ублюдками" некоторых оппонентов, "желающих России смерти". Он заявлял, что пока жив, "будет делать все, чтобы враги России исчезли".

15 июня Медведев выразил сомнение, что Украина через два года будет существовать на карте мира. На это отреагировали в офисе президента Украины. Михаил Подоляк назвал Медведева "маленьким человеком с большими комплексами".

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