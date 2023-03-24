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OPINION

Медведев с санитарами будет брать Львов

Игорь Гулик
24 мартa, 2023 пятница
12:02
Мнение

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что Россия в любом случае будет достигать целей своей "СВО", и "если до Киева нужно дойти — значит, нужно идти до Киева, если до Львова — значит, нужно идти во Львов"

Когда я читаю очередной "вывих" заместителя председателя совбеза РФ Дмитрия Медведева, то вспоминаю себе фразу известного абхазского писателя (который, впрочем, был "почти" диссидентом в СССР) Фазиля Искандера о том, что "советский псих - самый нормальный в мире". Ну, это только нам кажется, что именно сейчас, с началом глобальной войны демократии и тираний, мы открыли параллельные миры мировоззрений, принципов, ценностей и критериев "нормальности". А ведь они существовали всегда...

Итак, к моему любимому персонажу. Медведев заявил, что Россия в любом случае будет достигать целей своей "СВО", и "если до Киева нужно дойти — значит, нужно идти до Киева, если до Львова — значит, нужно идти во Львов, для того чтобы уничтожить эту заразу ".

Медведев заявил, что Россия в любом случае будет достигать целей своей "СВО", и "если до Киева нужно дойти - значит, нужно идти до Киева, если до Львова - значит, нужно идти во Львов, для того чтобы уничтожить эту заразу "

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Медведев, впрочем, может идти куда угодно — пьяному морю по колено. Но если он таким образом (а кремлевскими кулуарами блуждают слухи) пробует вернуть расположение бункерного деда, то это свидетельствует лишь о качестве его серого вещества. Если же это определенная стратегия, обсуждаемая в государственной институции – совбезе РФ, — дело серьезное и требует немедленного вмешательства специалистов. Во всяком случае, на то, что говорит Медведев ("Скажу только одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной… наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО"), уже отреагировал не менее одиозный Пригожин. Он, по крайней мере, ближе ознакомлен с ситуацией и категорически настаивает: российская армия не может справиться с украинцами, и Альянс здесь ни при чем.

Можно списать "медвежий" бред на, мягко говоря, непрофессионализм автора. Ну, какой из специалиста по частному праву военный? А можно таки покопаться в истории вопроса, и обнаружить, что Дмитрий Анатольевич действительно черпает вдохновение в лице своего "патрона".

Путин вполне серьезно намекал на то, что путь к "смирению Украины" очень прост: следует нанести ядерный удар по Львову, чтобы, по словам Путина, уничтожить "это змеиное бандеровское гнездо"

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В воспоминаниях приближенных к Путину лиц начала его президентского марафона обнаруживается крайне негативное, почти идиосинкразическое отношение московитского "хана" ко Львову. Говорят, что он совершенно серьезно намекал на то, что путь к "покорению Украины" очень прост: следует нанести ядерный удар по Львову, чтобы, по словам Путина, уничтожить "это змеиное бандеровское гнездо". Это уже тогда звучало как приговор, но сейчас Медведев предстает как отличная иллюстрация вывода пересмешника Берроуза: "Параноик – это тот, кто немного разобрался в происходящем вокруг, а псих – тот, кто только что окончательно разобрался во всем".

Медведев предстает как замечательная иллюстрация вывода пересмешника Берроуза: "Параноик – это тот, кто немного разобрался в происходящем вокруг, а псих – тот, кто только что окончательно разобрался во всем"

Я думаю, что кремлевский отшельник до начала полномасштабного вторжения был убежден, что причиной "украинского вопроса" является именно Западная Украина, остальное же - "Малороссия", — непременно склонится в глубоком поклоне и хлебом-солью будет встречать очередных "асвобадителей". Но реальность оказалась жестокой к московским стратегам, которые, к слову, строили свои планы на картах Второй мировой войны…

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К слову, — москали должны очень хорошо помнить об уроках той войны, особенно западноукраинские. И если они "планируют" дойти до Львова, то пусть готовятся к многолетнему аду, который когда-то устроила их предшественникам УПА. По крайней мере, в моем родном селе повстанцы держались до начала 60-х годов, за год до моего рождения на соседнем дворе в крыивке, окруженной энкаведистами, подорвалась горстка последних героев…

Но в Москве учат своеобразную историю, склепанную на колене Судоплатова и других "витязей" плаща и кинжала. Всем, кто имеет более или менее критический ум и собственное видение событий, людям нормальным там, вернусь к Фазилю Искандеру, ставят клеймо "иноагента", равнозначное диагнозу психиатра. Традиция однако — КГБ тоже мучило инакомыслящих карательной психиатрией…

Если Медведев и его вождь очень хотят увидеть Львов, — это произойдет. Из зарешеченного окошка арестантского вагона в поезде на Гаагу…

Поэтому Медведев по-своему прав, говоря, что "в широком смысле этого слова (надо) создать санитарную полосу" между Россией и Западом. Ну, во-первых, само понятие "санитарной полосы" в международной политике — архаичное и совершенно неэффективное даже в то время, когда его придумали в "советских академиях". Что уж говорить о нынешнем информационном обществе без границ. Во-вторых, да, конечно, после победы Украины "санитарная зона", граничащая с остатками "империи", — обязательна. Ради, так сказать, перевоспитания тех, кто наслушался Медведева, Скабеевой и Соловьева.

Если Медведев и его вождь очень хотят увидеть Львов, — это произойдет. Из зарешеченного окошка арестантского вагона в поезде на Гаагу…

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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