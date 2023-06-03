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Медведев рассказал о "бокале красного" и "утраченном отечестве"

3 июня, 2023 суббота
15:21
Мир

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев не считает, что в случае смены нынешнего руководства этой страны ее население будет сожалеть по поводу нападения на Украину

Об этом он заявил у себя в ТГ-канале, комментируя заявления российской политэмиграции.

"Любой политический лидер, который попытается изменить возникший после 24 февраля 2022 года дискурс развития страны, будет подвергнут анафеме как предатель. Как человек, предавший память наших граждан, сложивших голову в этой войне", - отметил Медведев. .

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По его мнению, никто из российской эмиграции в Европе не имеет политического будущего в РФ.

"Надежды на триумфальное возвращение этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченную отчизну и былую славу", - добавил Дмитрий Медведев.

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Россия
Дмитрий Медведев
Война с Россией
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