Медведев рассказал о "бокале красного" и "утраченном отечестве"

Об этом он заявил у себя в ТГ-канале, комментируя заявления российской политэмиграции.

"Любой политический лидер, который попытается изменить возникший после 24 февраля 2022 года дискурс развития страны, будет подвергнут анафеме как предатель. Как человек, предавший память наших граждан, сложивших голову в этой войне", - отметил Медведев. .

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По его мнению, никто из российской эмиграции в Европе не имеет политического будущего в РФ.

"Надежды на триумфальное возвращение этих деятелей нет. Релоканты одиноки и никому не нужны. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченную отчизну и былую славу", - добавил Дмитрий Медведев.

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