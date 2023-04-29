Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил президенту Украины Зеленскому "актами возмездия" за намерение вернуть временно оккупированный Крым
Об этом Медведев написал в telegram.
Таким образом, он отреагировал на заявление Зеленского о намерении Украины вернуть временного оккупированный россиянами полуостров.
"Это истерический манифест киевского режима с целью консолидации "нацистской" элиты, поддержки боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", - написал Медведев.
В ответ на попытку деоккупировать Крым он пригрозил Украине массовым уничтожением личного состава и военной техники, "актами возмездия" и пообещал свергнуть в Киеве действующую власть.
"Ответ может быть только таким. Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной в ходе контрнаступления, с задачей ВСУ максимального поражения. Полный разгром врага и окончательный свержение "нацистского" режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории Украины. Осуществление актов возмездия по ключевым фигурам режима независимо от мест их пребывания и без сроков давности. Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", - подытожил Медведев.
- 29 апреля Владимир Зеленский выразил убеждение , что Украине удастся вернуть временно оккупированный Крым.
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