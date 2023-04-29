Об этом Медведев написал в telegram.

Таким образом, он отреагировал на заявление Зеленского о намерении Украины вернуть временного оккупированный россиянами полуостров.

"Это истерический манифест киевского режима с целью консолидации "нацистской" элиты, поддержки боевого духа войск и получения новой поддержки от своих спонсоров", - написал Медведев.

В ответ на попытку деоккупировать Крым он пригрозил Украине массовым уничтожением личного состава и военной техники, "актами возмездия" и пообещал свергнуть в Киеве действующую власть.

"Ответ может быть только таким. Массовое уничтожение личного состава и военной техники, задействованной в ходе контрнаступления, с задачей ВСУ максимального поражения. Полный разгром врага и окончательный свержение "нацистского" режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории Украины. Осуществление актов возмездия по ключевым фигурам режима независимо от мест их пребывания и без сроков давности. Иначе они не успокоятся, наркоманские бредни могут превратиться в реальность, и война растянется надолго. Нашей стране это ни к чему", - подытожил Медведев.