Медведев рассказал, каким будет ответ РФ на поставку танков Украине
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ответ на поставку западных танков Украине Россия выработает и модифицирует тысячи своих
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом Медведев отреагировал на поставку западных танков Украине и визит Владимира Зеленского в Великобританию, где он просил предоставить самолеты и дальнобойное оружие.
"Вчера наш противник "клянчил" самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае нам естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве и модернизации. тысячи танков", - сказал Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения, на котором производят танки.
- 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Германии, которая разрешила их реэкспорт другим странам.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд.
- 4 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams в скором времени прибудут в Украину в большом количестве.
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