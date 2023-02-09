Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом Медведев отреагировал на поставку западных танков Украине и визит Владимира Зеленского в Великобританию, где он просил предоставить самолеты и дальнобойное оружие.

"Вчера наш противник "клянчил" самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае нам естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве и модернизации. тысячи танков", - сказал Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения, на котором производят танки.