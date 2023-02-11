Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, помощь Украины приведет "старых" европейцев не только к падению уровня жизни, но и к национальному унижению.

"Первая из проблем – непомерное удорожание их жизни, с которой, наверное, они еще как-то смогут справиться. По меньшей мере, будут реже мыться, прикрутить газовые конфорки. Но чего не сделаешь для победы мифической страны 404". А вот вторая – гораздо хуже. Национальное унижение", – написал Медведев.

Он апеллировал к имперскому прошлому "старых" европейцев и упрекнул, что ими якобы руководят Польша и страны Балтии.

"Когда пусть и бывшими, но империями манипулируют прежние неудачники-недомерки. Ну ладно, бывшие "великие княжества" – польское и литовское, это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи – квитритов. Да и для потомков воинственных" , – продолжил Медведев.

Экс-президент РФ предупредил, что это закончится для "старой европейской цивилизации" очень плачевно.

"Она и так растворяется под натиском эмигрантов, прибывающих со всех уголков мира. А вскоре исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от желания ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Балтии", - подытожил Медведев.