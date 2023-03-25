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Медведев призвал россиян воровать нелицензионный контент, чтобы "нанести вред всяческим Netflix"

25 мартa, 2023 суббота
13:17
война с Россией

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян загружать нелицензионный западный контент, чтобы довести его владельцев до банкротства

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам бывшего президента РФ, после того, как многие зарубежные стриминговые сервисы, в том числе Netfix, прекратили работу в России, их контент необходимо загружать с пиратских сайтов и распространять, чтобы нанести правообладателям как можно больший ущерб.

"Ищите правильных пиратов и загружайте в них. Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги. Вот если они ушли от нас — всевозможные Netflix и другие, значит, это будем все загружать, будем пользоваться бесплатно. Я бы еще это все сетью разбрасывал, чтобы нанести им максимальный ущерб, чтобы они обанкротились", - сказал Медведев.

Кино
Россия
Дмитрий Медведев
санкции против России
Netflix
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