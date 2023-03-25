Медведев призвал россиян воровать нелицензионный контент, чтобы "нанести вред всяческим Netflix"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал россиян загружать нелицензионный западный контент, чтобы довести его владельцев до банкротства
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам бывшего президента РФ, после того, как многие зарубежные стриминговые сервисы, в том числе Netfix, прекратили работу в России, их контент необходимо загружать с пиратских сайтов и распространять, чтобы нанести правообладателям как можно больший ущерб.
"Ищите правильных пиратов и загружайте в них. Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги. Вот если они ушли от нас — всевозможные Netflix и другие, значит, это будем все загружать, будем пользоваться бесплатно. Я бы еще это все сетью разбрасывал, чтобы нанести им максимальный ущерб, чтобы они обанкротились", - сказал Медведев.
- 6 марта 2022 года Netflix приостановил работу в РФ в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину.
- Позже сервис убрал свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России.
- 22 мая Netflix прекратил работать в РФ .
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