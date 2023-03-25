Об этом сообщают российские СМИ.

По словам бывшего президента РФ, после того, как многие зарубежные стриминговые сервисы, в том числе Netfix, прекратили работу в России, их контент необходимо загружать с пиратских сайтов и распространять, чтобы нанести правообладателям как можно больший ущерб.

"Ищите правильных пиратов и загружайте в них. Сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили". И пусть они недобирают деньги. Вот если они ушли от нас — всевозможные Netflix и другие, значит, это будем все загружать, будем пользоваться бесплатно. Я бы еще это все сетью разбрасывал, чтобы нанести им максимальный ущерб, чтобы они обанкротились", - сказал Медведев.