Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал разорвать дипломатические отношения России с Польшей
Об этом Медведев написал в twitter .
Таким образом экс-президент России отреагировал на конфискацию средств со счетов посольства в Польше и выселение школы при диппредставительстве РФ из здания в Варшаве.
"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство для нас не должно существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", - написал Медведев.
- 28 апреля прокуратура Польши конфисковала средства со счетов посольства России.
- 29 апреля представители мэрии Варшавы вместе с полицией прибыли в школу при посольстве РФ и заблокировали вход в нее.
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