Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей

Об этом Медведев написал в twitter .

Таким образом экс-президент России отреагировал на конфискацию средств со счетов посольства в Польше и выселение школы при диппредставительстве РФ из здания в Варшаве.

"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство для нас не должно существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", - написал Медведев.