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Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей

29 апреля, 2023 суббота
16:25
Мир

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал разорвать дипломатические отношения России с Польшей

Об этом Медведев написал в twitter .

Таким образом экс-президент России отреагировал на конфискацию средств со счетов посольства в Польше и выселение школы при диппредставительстве РФ из здания в Варшаве.

"Я не вижу смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей. Это государство для нас не должно существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а в Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять, как вонючих крыс", - написал Медведев.

Россия
Польша
Дмитрий Медведев
Война с Россией
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