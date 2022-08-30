Об этом заместитель главы совета безопасности России экс-президент РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram.

Он обратился в страны Европейского Союза не затягивать с решением о визовых ограничениях для граждан России.

"До заседания глав МИД ЕС по визовой тематике. Европейские начальнички получили своим русофобским кудахтанием о шенгенских визах гражданам нашей страны. Пусть быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец, все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", - написал Медведев.

По мнению российского политика, запретив въезд россиянам, европейцы будут "меньше отвращать" их от ведения войны против Украины.

28 августа Медведев опубликовал карикатуру "Газ-батюшка" и испугал ЕС ценой на горючее в конце года.

27 августа заместитель главы Совбеза РФ заявил, что условиями прекращения войны являются отказ Украины от вступления в НАТО и соглашение о гарантиях безопасности для России.

Ранее он выразил убеждение, что из-за российской агрессии Украину никогда не примут в НАТО.

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