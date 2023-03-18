Медведев призвал американцев к протестам: "В бой!"
Экс-президент России Дмитрий Медведев поддержал призыв Дональда Трампа, чтобы его поклонники вышли на протесты
Об этом он заявил 18 марта 2023 года.
"Дураки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего", - прокомментировал Медведев последние новости об ордере на арест Путина и о вероятном задержании Трампа.
"Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!", - добавил российский экс-президент.
При этом он назвал отца и сына Байденов "сумасшедшими украинофилами", которых якобы следует "отправить на зловонную свалку истории".
- Экс-президент США Дональд Трамп ожидает, что во вторник, 21 марта, его арестует окружной прокурор Манхэттена. Он призвал своих поклонников протестовать.
- По мнению американского предпринимателя Илона Маска , вероятный арест Трампа лишь поспособствует его переизбранию на пост президента США.
- Остановить агрессию РФ против Украины Трамп, напомним, предлагаем путем территориальных уступок с украинской стороны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное