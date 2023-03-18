Об этом он заявил 18 марта 2023 года.

"Дураки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего", - прокомментировал Медведев последние новости об ордере на арест Путина и о вероятном задержании Трампа.

"Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!", - добавил российский экс-президент.

При этом он назвал отца и сына Байденов "сумасшедшими украинофилами", которых якобы следует "отправить на зловонную свалку истории".