Медведев пригрозил Западу судным днем за "попытку разорвать Россию"
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка Запада развалить Россию завершится ядерной катастрофой
Об этом Медведев написал в telegram.
По его словам, разговоры о неизбежности гибели всех империй не имеют оснований, когда речь идет о ядерном государстве.
"Все это грязные мечты англосаксонских оборотней, которые засыпают с тайной мыслью о развале нашего государства. Думают о том, как бы разорвать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Эти мечтатели умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерного государства – всегда шахматная игра со смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", - написал Медведев.
- 17 июля Дмитрий Медведев пригрозил Украине судным днем за попытку деоккупировать Крым.
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