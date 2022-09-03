Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, разговоры о неизбежности гибели всех империй не имеют оснований, когда речь идет о ядерном государстве.

"Все это грязные мечты англосаксонских оборотней, которые засыпают с тайной мыслью о развале нашего государства. Думают о том, как бы разорвать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Эти мечтатели умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерного государства – всегда шахматная игра со смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", - написал Медведев.

17 июля Дмитрий Медведев пригрозил Украине судным днем за попытку деоккупировать Крым.

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