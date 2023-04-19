Медведев пригрозил Южной Корее предоставить КНДР "новейшие образцы российского оружия" в ответ на военную поддержку Украины
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может оказать военную помощь КНДР, если Южная Корея предоставит оружие Украине
Об этом он написал в телеграме.
Медведев пишет, что ему интересно увидеть реакцию Южной Кореи, если Россия будет помогать КНДР.
"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом, что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?" - пишет он.
- Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил , что правительство Украины "постанет перед божьим судом" за выселение УПЦ (МП) с территории Лавры и арест митрополита Павла.
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