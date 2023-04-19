Об этом он написал в телеграме.

Медведев пишет, что ему интересно увидеть реакцию Южной Кореи, если Россия будет помогать КНДР.

"Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом, что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставки летального оружия Киеву полностью исключают. Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?" - пишет он.