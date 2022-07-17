Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, отказ Украины и стран НАТО признать Крым российским является системной угрозой для РФ.

"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях произошедшего с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если любое другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза. Если такое государство входит во враждебный для нас блок, а я не зря вспоминал целеуказание стратегических ядерных сил натовских стран, то для нас эта угроза носит постоянный характер", - сказал Медведев.

Он добавил, что в таких условиях Россия "имеет право на превентивную самооборону".

"Каждая страна имеет право на самооборону. Причем государство имеет право на превентивную самооборону. Это нужно иметь в виду. Это не только ответ на чьи-то враждебные действия. Это и превентивные действия по устранению военной угрозы", - отметил Медведев.

Он также предупредил, что в случае попытки деоккупировать Крым для Украины наступит "судный день".

"В случае если что-то подобное произойдет, для них всех там мгновенно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, спрятаться будет очень сложно", - пригрозил Медведев.

6 июля Дмитрий Медведев заявил, что на попытки судить россиян за военные преступления в Украине Москва может ответить ядерным оружием .

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