Об этом Медведев написал в telegram.

Он похвалил сотрудников МВД РФ за задержание подозреваемых в покушении на якобы признавшегося писателя-пропагандиста Захара Прилепина, что были завербованы украинскими спецслужбами. В то же время экс-президент РФ пригрозил обвиняемым в расправе в тюрьме.

"По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь - даже с приговоренными к пожизненному заключению иногда случаются события и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам из-за смерти заключенного. И это также имеет большое воспитательное значение для новых подонков, нанятых для убийств", - написал Медведев.