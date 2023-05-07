Медведев пригрозил обвиняемым в покушении на Прилепина "несчастным случаем" в тюрьме
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с обвиняемыми в покушении на российского пропагандиста Захара Прилепина может произойти "несчастный случай" в тюрьме
Об этом Медведев написал в telegram.
Он похвалил сотрудников МВД РФ за задержание подозреваемых в покушении на якобы признавшегося писателя-пропагандиста Захара Прилепина, что были завербованы украинскими спецслужбами. В то же время экс-президент РФ пригрозил обвиняемым в расправе в тюрьме.
"По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь - даже с приговоренными к пожизненному заключению иногда случаются события и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам из-за смерти заключенного. И это также имеет большое воспитательное значение для новых подонков, нанятых для убийств", - написал Медведев.
- 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным , которому оторвало ногу.
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