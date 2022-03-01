Медведев пригрозил Франции войной

Угроза прозвучала в сообщении в официальном Twitter российского политика.



"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - написал Медведев.