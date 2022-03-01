Медведев пригрозил Франции войной
Заместитель главы Совета Безопасности РФ и экс-президент России Дмитрий Медведев пригрозил Франции войной
Угроза прозвучала в сообщении в официальном Twitter российского политика.
"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - написал Медведев.
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