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Главная война с Россией Медведев пригрозил, что после псевдореферендумов на Донбассе РФ сможет "использовать все силы самозащиты"

Медведев пригрозил, что после псевдореферендумов на Донбассе РФ сможет "использовать все силы самозащиты"

20 сентября, 2022 вторник
11:22
война с Россией

Заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае захвата Донбасса в состав РФ Москва сможет "использовать все силы самозащиты"

Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, после проведения псевдореферендумов и "приема" новых территорий в состав России "геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер".

"Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет вернуть эти решения назад. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", – написал Медведев.

  • 19 сентября стало известно, что предводители "Л/ДНР" пытаются ускорить псевдореферендумы о присоединении к России.
  • В Институте изучения войны заявили, что призывы немедленно провести псевдореферендумы о присоединении к России оккупированных Донецкой и Луганской областей свидетельствуют о том, что контрнаступление ВСУ вызывает у оккупантов панику .

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Украина
Россия
Дмитрий Медведев
Донбасс
Луганщина
Донетчина
оккупированные территории
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