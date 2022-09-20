Медведев пригрозил, что после псевдореферендумов на Донбассе РФ сможет "использовать все силы самозащиты"
Заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае захвата Донбасса в состав РФ Москва сможет "использовать все силы самозащиты"
Об этом Медведев написал в telegram.
По его словам, после проведения псевдореферендумов и "приема" новых территорий в состав России "геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер".
"Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет вернуть эти решения назад. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", – написал Медведев.
- 19 сентября стало известно, что предводители "Л/ДНР" пытаются ускорить псевдореферендумы о присоединении к России.
- В Институте изучения войны заявили, что призывы немедленно провести псевдореферендумы о присоединении к России оккупированных Донецкой и Луганской областей свидетельствуют о том, что контрнаступление ВСУ вызывает у оккупантов панику .
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