Об этом Медведев написал в telegram.

По его словам, после проведения псевдореферендумов и "приема" новых территорий в состав России "геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер".

"Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет вернуть эти решения назад. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", – написал Медведев.

19 сентября стало известно, что предводители "Л/ДНР" пытаются ускорить псевдореферендумы о присоединении к России.

В Институте изучения войны заявили, что призывы немедленно провести псевдореферендумы о присоединении к России оккупированных Донецкой и Луганской областей свидетельствуют о том, что контрнаступление ВСУ вызывает у оккупантов панику .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb