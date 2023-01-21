Медведев придумал новое название для войны РФ против Украины

Об этом Медведев написал в telegram.

Таким образом, он отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, напомнившего о победе России над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером.

"Борель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Обратите внимание, это он сам провел аналогию. Соответственно, "укронацисты" и Западная Европа — прямые наследники воевавших с Россией. И война, следовательно, с ними - новая отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м" - написал Медведев.

19 января Медведев накануне Рамштайна пригрозил ядерной войной в случае поражения РФ.

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