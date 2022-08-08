Медведев придумал еще одну причину начала войны РФ против Украины
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал причиной войны России против Украины ответом на "русофобскую политику коллективного Запада"
Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.
По словам Медведева полномасштабное вторжение в Украину стало "жестким, но тщательно продуманным ответом на проводимую коллективным Западом русофобскую политику". Он отметил, что желание НАТО укреплять свои позиции у границ России "превратилось в мировую проблему, от которой тошнит всех разумных людей".
Медведев добавил, что война против Грузии в 2008 году была сигналом для США и НАТО.
"Действия по "принуждению Грузии к миру" в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушаться к опасениям России. США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс" .В 2022 году России пришлось ответить гораздо жестче", - пояснил Медведев.
- 17 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что целью войны в Украине является якобы устранение угрозы Третьей мировой войны .
- Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Россия начала войну против Украины якобы из-за угрозы создания Киевом ядерного оружия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.46
Покупка 38.46Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное