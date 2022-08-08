Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС.

По словам Медведева полномасштабное вторжение в Украину стало "жестким, но тщательно продуманным ответом на проводимую коллективным Западом русофобскую политику". Он отметил, что желание НАТО укреплять свои позиции у границ России "превратилось в мировую проблему, от которой тошнит всех разумных людей".

Медведев добавил, что война против Грузии в 2008 году была сигналом для США и НАТО.

"Действия по "принуждению Грузии к миру" в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушаться к опасениям России. США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс" .В 2022 году России пришлось ответить гораздо жестче", - пояснил Медведев.

17 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что целью войны в Украине является якобы устранение угрозы Третьей мировой войны .

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Россия начала войну против Украины якобы из-за угрозы создания Киевом ядерного оружия.

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